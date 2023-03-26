新竹縣新埔鎮上寮社區發展協會與芎林鄉農會推廣社區營養，提供讓長輩安心吃、健康吃的優質服務，日前獲得衛福部國民健康署「共餐食力獎」，竹縣衛生局也榮獲「社區營養短片圖片徵選活動」第三名殊榮。

新埔鎮上寮社區發展協會理事長林錦華表示，在營養師輔導下，供膳衛生落實洗滌蔬菜不落地，地板不濕滑，粘板、菜刀、抹布用顏色分類與管理，定期為長者餐具做消毒，人員自主衛生管理，志工更記得常洗手及配戴口罩、髮帽，可說是照顧長輩們「食安心」的最佳典範。

芎林鄉農會總幹事林冠伶指出，農會以「六心級」樂齡服務為目標，提供在地高齡者友善飲食環境，營養師以營養知識層面為切點，運用食民曆來說明吃在地、好健康。

芎林鄉農會綠色照顧站透過實作帶領長者做行為改變，讓每位綠照站長輩們開開心心，收獲滿滿，課後大家回復實作練習、互相交流，是實踐活躍老化的見證者，足以作為社區的標竿。

衛生局為落實縣長楊文科「老中青幼通通照顧」政策，社區營養師在大自然戶外教室，帶領原鄉長輩手繪「我的餐盤」，並學習六口訣，傳遞健康飲食的知能，也進入廚房為供膳衛生把關。

在原鄉長輩們手做原住民傳統美食竹筒飯，美食的味道代表著飲食文化，也是懷念過往生活的味道，呈現對土地的自然本色及原始風貌的珍惜依戀，以「一步一腳印 深耕部落」的紀錄影片榮獲佳績肯定。

新竹縣社區營養推廣中心提醒，民眾若有營養相關問題，可上新竹縣政府衛生局網站，進入社區營養推廣中心查詢。