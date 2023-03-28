陳柔安外型甜美、笑容燦爛，曾在台灣擔任電視台記者、主播，後來到澳門發展，專攻主持領域，並在3年前與香港人結婚。昨（27日）陳柔安與主播好友張齡予相見歡，PO與對方兒子的合照，結果被網友問何時輪到她當媽，陳柔安打迷糊仗，回應：「我也不知道耶。」

陳柔安、張齡予曾在同家電視台任職，從同事發展成好友關係，如今張齡予結婚生子，陳柔安特地探視姊妹淘，27日在臉書發出合照，以阿姨的身分抱張齡予的兒子「小班長」，誇讚可愛又乖巧，根本騙人生兒子，「阿姨心直接融化，小班長很愛笑又聰明，阿姨會為了見你常常回台灣喔！」

張齡予留言：「小班長看到漂亮柔安姨姨一直笑一直笑，太愛妳了吧！」陳柔安回應：「我比較愛他吧，我從他在妳肚子裡就愛他了！今天看到本娃就更愛了。」一名網友看到陳柔安如此喜愛小孩，好奇地發問：「柔安女神，欸....什麼時候換妳？」陳柔安回覆：「我也不知道耶。」

陳柔安33歲生日時，無預警公開已婚新身分：「今年對我來說是很難忘的一年，是第一次離家這麼久，也是成為新手人妻後的第一年。」但她否認雙喜臨門，和老公正在享受兩人世界。事隔2年，35歲陳柔安再被追問做人進度，表示不清楚；而從她的社群照片看來，陳柔安熱愛旅行，前陣子才帶媽媽到日本九州四國賞櫻，不急著升格人母。