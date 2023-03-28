逃亡18天的東非狒狒遭林姓獵人槍殺，據獵人供稱是六福村人員授意，讓六福村粉專遭大批網友出征，紛紛要求六福村出面說明，甚至還有網友怒斥六福村是不尊重生命的地方，「再也不要去玩了」，對此六福村緊急發出聲明稱獵人所述非事實，並將對獵人提告，但仍難止血。

民眾對東非狒狒之死感到憤怒，但在真相還未出爐前，已有大批網友先出征六福村粉專，要求六福村出面說明為何獵人突然指認是六福村人員授意之下開槍的？並懷疑是否六福村真有讓狒狒脫逃疏失，才痛下殺手。

六福村粉專不僅被網友留言灌爆，評論區也狂刷一整排不推薦，諸多網友留言表示六福村是「不尊重生命的地方，動物的煉獄」、「殘忍虐殺狒狒，不值得去」、「殺狒狒滅口，是怕被發現是自己的動物園跑出去？」、「再也不要去六福村了！！！」

不過也有網友留言表示六福村好無辜，「偵查結果還未出來，若狒狒不是他們家、也沒有授權獵人開槍，網民要道歉嗎？」「獵人的一面之詞應該無法代表六福村，先不用如此反應，等事情全貌出來再說。」

對於林姓獵人指稱是由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村發出聲明稿指出，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提告妨害名譽附帶民事求償。

在林姓獵人聲明文流出後，六福村再度表示，一切皆以聲明稿為主，與事實不符者，園區將蒐證，並保留法律追溯權。