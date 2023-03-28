台灣露營人口破200萬人，一個月能創2億商機，尤其連假期間更是親子露營高峰期。檔期多元又滿足即時需求的超商，巧搭兒童節推超萌IP露營周邊、孩子最愛美食調理包等為出遊添童趣；另祭祖用花束及水果箱亦能輕鬆下訂，而往年出遊補給品銷量都能較平時衝高2成以上，業者便推買一送一等促銷替民眾省荷包。

7-11預購兒童節商品包含「米奇米妮野餐趣一桌二椅」，為戶外野營增添童趣。（7-11提供）

7-11將卡通IP融入多款零嘴、玩具中，包含布丁狗布丁風味牛乳等；門市預購則有實用「米奇米妮野餐趣一桌二椅」，讓露營飄散繽紛童話感；另4月5日前規劃「春賞祭祖」專區，常見三牲組、祭祀水果組等均有，指定門市更首度限量販售「祭祀鮮花花束」；30日起限時7天全店CITY系列10類別指定商品，滿額贈OPEN POINT點數，滿888元加碼送洗衣精或五月花衛生紙等三選一。

全家推Fami煮煮、鮮切水果滿足露營便利性，現時享有折扣。（全家提供）

全家「Fami煮煮」適合出遊烹調，零備料、不動刀、免砧板特色讓孩子也能輕鬆當大廚，業者過去調查發現，孩子最愛「日式雞肉咖哩」，即起至4月2日特價169元；為滿足拜拜採買需求，全＋1商城、全家行動購也賣三牲拜拜組、祭祖水果箱等；29日起至4月5日則推包含零嘴等百大夯品第二件4折，搭全盈＋PAY綁中信卡付款，單筆消費滿488元贈好韌真3層抽取式衛生紙。

全家於線上及線下推多重好康，包含Let’s Café與Fami!ce全家霜淇淋買一送一、百大夯品第二件4折。（全家提供）

迎清明連假，萊爾富掃墓祭祖補給品包含多款濕紙巾、面紙、礦泉水等，最低下殺4.9折起。（萊爾富提供）

萊爾富31日至4月6日於門市及Hi-Life VIP APP整買零取，推Hi Café現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4優惠活動；4月4日前多款濕紙巾、面紙、礦泉水等商品祭優惠，最低下殺4.9折起，包含舒潔舒涼冰巾18抽，原價99元，會員加購價只要49元；康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚補充包等買一送一。

OKmart攜手岩島成熟麩聯名系列，包含加入南瓜子、核桃等多種高營養食材的「南瓜子核桃熟麩麵包」，38元。（OKmart提供）

OKmart 4月5日前會員享指定糖餅飲料第二件10元，另看好高營養麵包在烘焙業績中成長1成，攜手岩島成推3款「麥麩麵包」，口感不怕乾硬且提供膳食纖維，出遊解饞也不怕對身體造成負擔。