24歲歌手采子(謝采紋)於2021年與閨密荳荳的男友何孟遠被爆出「雙劈」事件，兩人私下更互傳曖昧訊息，包括「我也愛你」、「只想給你撲」等私訊，隨後采子則傳出與老闆邱鋒澤已經祕密交往一年多，引發網友撻伐。

采子暫別演藝圈22個月，於近日重新復出，她坦言在近2年低潮中，曾覺得不值得活著也不配有人愛，更透露常常陷入恐慌與憂鬱，會不自覺用指甲摳手背，就算摳到滿手是血，撕掉一層皮也感受不到疼痛，至今雙手都是自殘的傷疤。雖然有尋求心理醫生幫助，但成效甚微。

采子坦言有8、9個月的時間都沒有收入，幸好出道以來物慾少、沒有貸款，生活勉強過得去，有家人的支持與陪伴讓她可以度過低潮，采子也坦言媽媽很擔心自己想不開，「我對媽媽很抱歉，那些東西（攻擊）我沒辦法去控制，她比較難過心疼自己的女兒被攻擊。」

采子回想事件爆發後狀態極差，不僅變瘦失眠，還曾長達5天沒吃飯，4、5個月大姨媽沒來，甚至與友人斷聯長達半年都關在家裡。如今簽約新東家重返演藝圈，采子透露最大主因是粉絲歌迷：「這2年粉絲不斷私訊我，印象最深刻的留言是，提到我之前答應他們要陪他們到80歲，他們還在等我。」

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