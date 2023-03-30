曾男潛入住宅見沒東西可偷，竟偷走27幅字畫。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

曾男連續潛入住宅竊盜，終於遭警方逮捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區3月間連續發生住宅竊盜，北區開元路1家在地知名企業老董事長的空屋，月初遭偷走27幅字畫，3月中北區長榮路另1家住戶又竊走20萬，台南市警5分局啟動「捕鼠專案」，30日在永康區逮捕曾姓嫌犯。

55歲曾男是個老毒蟲兼慣竊，專長以螺絲起子撬開大門，潛入民宅行竊。3月4日半夜他先潛入一家民宅，見屋內空蕩無人，卻找不到財物下手，他相中放置在屋內的多幅字畫，包括書法、圖畫，感覺畫作上老虎、雞等動物描繪細緻，判斷十分值錢，一次偷走27幅畫作。警方事後調查，這棟空屋是台南某食品企業老闆的老宅。

曾男沒偷到錢，17日、18日又連續犯案，18日凌晨潛入長榮路1戶民宅，行竊20萬現金得手，民眾報案後，警方組成專案查緝。

警方調閱監視器畫面，看見曾男的身影，一眼認出他就是多次犯案的老慣竊，循線到永康區埋伏4天，30日一舉逮捕已遭通緝的曾嫌，起出竊盜時的破壞工具、現金贓款及毒品安非他命。警方表示，27幅字畫價值12萬元，尚未變賣，全案依加重竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

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