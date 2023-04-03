前總統馬英九上月27日前往中國大陸祭祖，並進行交流，預計4月7日返台。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書表示，「獨派教授4月7日的11時30分記得台北市議會見，不要跑」，此舉引來不少網友留言，有人甚至留言「本來準備小巴就好，這下獨派得準備大巴才夠載，翻的翻，打臉的打臉，超歡樂」。

徐巧芯2日在臉書分享政客爽粉專一篇貼文，該貼文直指，馬英九這個男人太狂了！他在湖南大學直接公開說，「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」，詳細闡述中華民國憲法對於兩岸人民關係條例的說明。

徐巧芯接著點名說，「獨派教授4月7日的11:30記得台北市議會見，不要跑」。而許多網友也紛紛留言表示，「本來準備小巴就好，這下獨派得準備大巴才夠載，翻的翻，打臉的打臉，超歡樂～」、「再問一次台派獨派，遊覽車訂好了沒？」、「塔綠班～翻車了」、「塔綠班趕快出來崩潰」。