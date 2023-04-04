胡宇威在《打怪任務》拍攝期間經常覺得心在抽痛，更敬佩醫護人員。（大愛電視台提供）

胡宇威在《打怪任務》飾演感染管制中心副主任經常要全副武裝備戰病毒。（大愛電視台提供）

胡宇威在《打怪任務》飾演感染管制中心副主任經常要全副武裝備戰病毒。（大愛電視台提供）

胡宇威在《打怪任務》飾演小兒科醫師，對小朋友很有辦法。（大愛電視台提供）

《打怪任務》正式殺青，主演們開心合影。（大愛電視台提供）

《打怪任務》正式殺青，製作團隊與主演們開心合影。（大愛電視台提供）

大愛電視《打怪任務》迷你劇日前正式殺青，最後的戲分剛好是切蛋糕，主演胡宇威、陳孝萱、黃瀞怡(小薰)、魏蔓、李杏、林子熙、陳婉婷、陳璇、陳怡安、丁艾瑪全部齊聚一堂，劇本演完之後，大家意猶未盡，不斷加戲，就連導演洪伯豪也難得地被演員們逗得眉開眼笑。

《打怪任務》描述臺北慈濟醫院醫護團隊在新冠肺炎(COVID-19)疫情三級警戒期間，面對民眾的恐慌不安、收治形形色色的確診患者，第一線醫護人員是最臨危不亂的一群人，靠的就是堅忍跟愛，是全台灣、全世界正在歷經的大事記。胡宇威看劇本時知道要還原醫生接觸第一例確診病患的橋段，沒想到真的開拍後演到全身雞皮疙瘩，就連受訪當下也是驚魂未定。

胡宇威回想自己確診時立刻擔心周遭親友的安全，但是自己飾演的醫生要顧全整個醫院安危還有醫療人員的身心狀態，內心「壓力山大」，外在又要無比堅強，心理素質得非常強大，他直言演到「心在抽痛」，已經把這個肩負重任的醫生認定是心目中的英雄。

下戲後心還是很沉重，胡宇威紓壓的方式就是運動，透過舉重、跑步，讓自己什麼都不想；戲殺青後他最想做的事除了好好動手做菜，邀親友們相聚，就是把手拿護照的感動化為行動，出國好好放鬆，更期待《打怪任務》播出，跟大家一起收看。

胡宇威劇中飾演感染管制中心的副主任同時也是小兒科醫師，有一場幫小朋友看病的戲，用了很多氣球、玩具、糖果、貼紙安撫狂野的孩子；實際上胡宇威對「小人們」很有辦法，他自信地表示，跟小朋友們相處是「一路都在準備」，因為曾經當過當武術老師接觸很多小孩，知道要怎麼因材施教、怎麼溝通。

《打怪任務》台北的戲部分拉到中部拍攝，因為臺中慈濟醫院提供300坪空間設立全新醫療棚，有加護病房、急診室、醫護站等，既真實、質感也很講究，畫面看起來不虛假，即時感十足，讓醫療職人劇發揮最大的效果。製作人唐在揚說，如果不是大愛電視提供足夠的條件，就算劇本再怎麼愛不釋手也不敢輕易接拍，因為疫情當前醫院的拍攝環境相當受限。

唐在揚表示，《打怪任務》能順利開拍，是因種種條件都能配合，加上劇本都是真實故事，遭遇千奇百怪的狀況，醫護人員是人不是神，有家人也可能會被感染生病，內心的煎熬與超負荷的體力，該怎麼面對，劇情動人的程度不是笑中帶淚，而是「淚中帶笑」；一場疫情映照出人類的脆弱與渺小，再先進的科技也變得微不足道，在如此艱難的疫情下，醫護人員仍舊不負使命，是多麼難能可貴。