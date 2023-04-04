虎尾鎮持法媽祖宮一年一度「文昌祈願祭」4日隆重舉行，吸引大批家長帶孩子參加，透過祈福儀式向魁星爺公、五文昌夫子祈求開智慧。廟方表示，除為學子祈福及安定心靈，也教導學子們學習謙卑及尊師重道的重要。

虎尾持法媽祖宮文樞院供奉五文昌夫子分別是文昌帝君、文衡帝君（關聖帝君）、紫陽夫子（朱熹）、孚祐帝君（呂洞賓）、魁星夫子，今年是第19年以傳統古禮舉辦文昌祈願祭，今年疫情解封，參加的親子暴增。

「文昌祈願祭」活動包括摸龍如意及殿前功名4金柱、過魁星亭、求文昌筆、求智慧線、求文功筆架、進功名祈福燈、食狀元及第粥、喝去霉茶等活動，祝福祈願的學子在五文昌夫子加持庇護下，安定心靈、增長智慧、學業進步、追分成功、金榜題名。

祭典組長廖志仁表示，每一個儀式都有其意義，過魁星亭是祈求智慧、能力，摸4金柱依序為及第登科、馬上封侯、節節高升、鯉躍龍門。祈福儀式完成後吃的狀元及第粥是媽祖宮義工媽媽以使用小米、桂花、冰糖精心熬煮一天一夜完成，都十分難得。

廖志仁說，透過朝拜、祈願、加持、賜福、得功、得祿一系列完整而且饒富義含的祈福儀式，達到為學子們祈福及安定心靈的效用，此外也潛移默化謙卑、尊師重道的重要。

同時文昌祈願祭適逢兒童節，持法媽祖宮特別開啟石雕媽祖園區的財神曲星閣及九天玄女清蒼閣供信徒遊園祈福。

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