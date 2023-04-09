身障者認為雲林縣景點場域寬闊民眾和善，非常適合身心障礙者出遊。（雲林縣愛無礙協會提供／張朝欣雲林傳真）

疫情過後9縣市50餘名身障者避開人擠人連假，9日到雲林縣參加「身障夥伴雲林大會師」活動，身障朋友發現與都會區相比，雲林縣各景點場域更寬廣開闊，非常適合身障者出遊，雲林縣愛無礙協會表示日後將持續邀全台身障者到雲林休閒遊憩，鼓勵大家走出家門，增進社會參與權。

來自台北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄共9縣市身障者，9日在雲林進行無障礙體驗遊，每個人依自己身體狀況，選用手搖車、電動輪椅、改裝三輪機車等行動輔具，暢行虎尾、大埤、斗六等鄉鎮市祕境景點，感受雲林之美與風土民情。

雲林縣愛無礙協會理事長楊光遠表示，享有平等運動休閒的社會參與權，是重要人權之一，身障朋友因行動不便，出遊機會較少，因此特別舉辦此次活動，藉由團體活動帶大家走出家門，除了增加生活體驗，也可讓社會大眾了解身障者的想法與需求，共同打造更和諧多元的社會。

協會前理事長陳明瑟說，疫情2、3年期間，大部分身障朋友都悶在家裡，來到雲林縣參訪虎尾糖廠、建國眷村、斗南車站等景點，大家發現雲林除了民眾友善，各景點的場域很寬闊沒有壓迫感，且生活步調悠閒，讓人很想再次來玩，建議雲林縣政府可針對身障者推出旅遊行程，一定很受歡迎。

台北身障朋友指出，自己一個人出門很不方便，很高興雲林縣愛無礙協會舉辦此次活動，除了安排志工伴遊，還有復康巴士提供各種協助，非常貼心，團體出遊可讓大家分享生活經驗，增進社會參與，避免長期在家身心愈來愈封閉，是非常好的假日活動，希望日後能持續辦理，讓更多人感受雲林的美麗、人生的美好。