總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫將於美國時間4月5日在加州雷根總統圖書館會晤，因雷根總統對台表達6大保證，外界普遍認為選在此會晤釋放挺台意味。對此，前立委沈富雄4日就表示，「中國大陸不會比裴洛西來的反應更嚴重，雙方說出去的事情都不能收回來，但面子都掛得住」，引發討論。

沈富雄4日在網路節目《少康戰情室》中表示，「見麥卡錫這件事情，已經事先喧騰這麼大，中國大陸也放下重話，收不回去了」，不過沈富雄說，「但中美兩邊都有加以調整，讓你看不出來、不丟臉的調整，而畢竟麥卡錫是共和黨的發言人，所以有二十幾個人來開會的話，當然是由他做主席，主席召集了二十幾個人來和台灣總統商談事情，中國大陸還是很狠的話，那就是過份了」。

沈富雄接著說，不過中國大陸的話也不能收回去，因此沈斷言，「我覺得中國大陸不會比裴洛西來的反應更嚴重，雙方說出去的事情都不能收回來，但面子都掛得住」，沈富雄強調，「在這種美中爭霸過程中，我們台灣就是費錢、費力、費神，台灣處以兩大之間，不得不玩的把戲，而美國這樣用盡苦心，幫台灣留下非常狹小的擦邊球的空間，這給你擦邊球有所謂外交，我們未來的總統不管是藍是綠，都要做這些事情」。