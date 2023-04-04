台灣近期缺蛋問題嚴重，先前開放的進口蛋更是在短時間內被一掃而空。對此，前立委沈富雄4日就表示，今天如果是有能的政府的話，應該坦白地跟老百姓講，今天缺貨是暫時的，還是不是普遍性的、不是災難性的，沈富雄更怒噴，「民進黨政府就是一個無能的政府」，引發討論。
沈富雄4日在網路節目《少康戰情室》中表示，「今天如果是有能的政府的話，應該坦白地跟老百姓講，今天缺貨是暫時的，還是不是普遍性的、不是災難性的」，沈富雄提到，「今天全世界包括台灣在內，面對的是通膨不下來，一路貴，雞蛋也漲、肉也漲，通膨之後就砍到一般老百姓的消費力，所以消費就停滯，就選比較便宜的吃或是少吃」。
沈富雄接著說，「通膨加上消費停滯性成長，這是最嚴重的危機，全世界都一樣，台灣不能免」，沈富雄最後呼籲，「蔡政府應該提早跟老百姓解釋，該怎麼因應該怎麼辦，民進黨政府就是一個無能的政府」。
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