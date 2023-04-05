總統蔡英文將在美國時間5日上午10時與美國眾議院議長麥卡錫會晤，引起各界關注，不過前立委郭正亮指出，兩人會晤後將在同日中午12時發表聯合聲明，才是一件以前從未發生過的事情，恐怕將影響北京後續的所有動作，甚至直接釜底抽薪，讓台灣未來無法在舉行「過境外交」。

郭正亮今（5）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，《中央社》一大早就針對蔡麥會發布獨家內容，稱蔡英文與麥卡錫會後將在12點舉辦一個聯合聲明的發布，但所謂的聯合聲明是否會要所有人簽名，且全銜是否也會一同簽上去是一大重點，若蔡到時簽的全銜為「President of Taiwan」，就會有主權凸顯的問題，北京很可能將之解讀為違反一中原則三公報。

「如果有這個形式，我真的不知道會發生什麼事！」郭正亮指出，雖然福建海事局發布「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，但僅是派出海巡船，並非出動軍艦，其實就是因為到目前為止的所有事情都還在護欄內，大陸才沒有做出太大的動作，不過所謂的聯合聲明，卻很有可能決定北京是否會有後續動作。

郭正亮提到，巴拉圭、瓜地馬拉都即將進行總統大選，若大陸後續選擇與此2國建交，就相當於直接釜底抽薪，讓台灣未來連「過境外交」都難以舉行。