蔡英文總統將於美西時間5日（台灣時間6日凌晨）於加州雷根總統圖書館會唔美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），並進行跨黨派會談，到時也將召開記者會，同時此次也是台灣總統首次在美國領土會見美眾院議長，倍受國際關注。對此，前立委郭正亮5日表示，「北京一定會有針對性的制裁，圍台軍演應該是不至於，可能是蔡英文飛機回程的時候，也會給一點波折」，引發討論。

郭正亮5日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「北京要對台灣做大的軍事動作，一定要考慮人家拜登，拜登這次已經過度打壓了，都已經演到這裡了，北京還不給面子？」郭正亮更坦言，「因為中國大陸對台灣做軍事動作，不是針對麥卡錫，而是針對現任美國政府，所以拜登一定會跟中國大陸解釋，說『都是共和黨搞的，跟我沒有關係』，拜登一定會這樣講，這句話在一定程度還有說服力，因為人家真的是打壓的很厲害」。

郭正亮更接著說，「北京一定會有針對性的制裁，比如說麥卡錫做過頭了，那他可能會發布新的對美國某些議員的制裁名單；而如果有過度的演出的話，那就是蔡英文飛機回程的時候，也會給一點波折，但最後還是會讓蔡英文安全降落，接下來就是中美洲的選舉」，郭正亮最後也強調，「圍台軍演應該是不至於，圍台軍演是針對現任的美國政府，但拜登坦白講已經蠻節制了」。