有些人在做選擇時，總能當機立斷做出決定，而有些人則是會非常猶豫，始終拿不定主意，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、天秤座、雙魚座在選擇事情上容易過於糾結，且會內心琢磨個幾百遍，為了就是做出的選擇是萬無一失的。

▍巨蟹座

巨蟹座容易多慮，任何一點小事都會在內心琢磨個幾百遍，總是無法果斷拿定主意，即使身邊的人幫忙出謀劃策，最終還是會被巨蟹座拒絕，讓別人不知該如何是好。

▍天秤座

天秤座不管如何，內心永遠都在追求那一份平衡感，如無法感到滿意，是不會做最終決定的，尤其是牽涉到別人利益時，而這也是天秤座愛糾結的最大原因，就算再苦再累，都會想盡辦法找到其中的平衡點，且必須保證做出的選擇是萬無一失的。

▍雙魚座

雙魚座容易瞻前顧後，且心思總是過於細膩，能聯想到身邊人不會注意的細節，尤其是牽涉到感情方面問題。在旁人看起來細微的小事上，他們都會思考半天、糾結好久，當身邊人都為此急壞了，可是雙魚座會不慌不忙地說，別急，讓我再考慮一下。