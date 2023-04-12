許瑋甯在2021年12月和邱澤公布結婚喜訊後，依舊行程滿檔停不下來。時報周刊CTWANT近日直擊許瑋甯工作現場，只見她一身良家婦女裝扮，頂著波浪頭夾著大髮夾，腳踩紅白拖，時而露出肅殺神情，急匆匆地上工拍攝《不夠善良的我們》，工作一整天下來，與男主角賀軍翔接力打哈欠、揉眼，雖然略顯疲態，仍敬業拍攝到凌晨收工。

換了造型的許瑋甯補完妝在等待拍下一場戲。（圖／本刊攝影組）

整晚神情嚴肅的許瑋甯，只有在與工作人員聊天時才難得露出笑容。（圖／本刊攝影組）

三月十五日下午一點多，《不夠善良的我們》劇組在台北市捷運南港展覽館站準備拍攝，女主角許瑋甯與導演徐譽庭在角落講話，似乎是在溝通拍攝細節，隨後眾人準備移師到月台拍攝，細看當時許瑋甯腳下竟是台灣國民精品紅白拖，過去就曾分享私下穿紅白拖的她，看來對台味是情有獨鍾。

晚上劇組移動到台北市松山區拍攝，一身叔味的賀軍翔也在現場準備。（圖／本刊攝影組）

林依晨傍晚拍完收工，在現場用完餐才離開。（圖／本刊攝影組）

晚間七點多，許瑋甯換到松山區的拍攝地點，男主角賀軍翔也在現場準備，他一改花美男形象，漂了白髮，成了溫柔沈穩大叔，可惜的是在他們開始拍攝之前，同樣在此拍攝的林依晨便已收工離開，無緣目睹賀軍翔與兩個女人的精采對戲。而當晚拍攝的戲碼中，許瑋甯跟賀軍翔也沒有太多對戲，現場就是賀軍翔坐在一輛休旅車內，而許瑋甯從車頭走過，停下腳步猶豫了一會兒，接著又折回餐廳，隨後，賀軍翔下車站在角落遠遠的看著。看起來是情感複雜、內心糾結的劇情。

許瑋甯跟賀軍翔當天戲裡戲外都沒什麼互動，似乎是入戲頗深。（圖／本刊攝影組）

從中午拍到晚上，許瑋甯空擋時不禁打了哈欠。（圖／本刊攝影組）

據本刊整晚觀察，許瑋甯跟賀軍翔不僅拍攝期間沒有接觸，就連休息時間彼此也是在各自的角落，於公於私竟都沒有什麼互動，而且兩人拍攝時，乃至準備拍攝的時間，臉上總是冰冷的表情，只有拍攝空檔的休息時間和旁人聊天時才有笑容，似乎雙方都入戲頗深。

另一頭的賀軍翔也難掩疲憊揉了揉眼睛。（圖／本刊攝影組）

深夜十二點多，許瑋甯換了私服收工。（圖／本刊攝影組）

工作到了晚間九點多時，許瑋甯跟賀軍翔接連面露疲態，賀軍翔一度在車上揉眼，下秒許瑋甯則在路邊打起哈欠，看來疲勞感是會傳染的，不過，兩人仍是提振了精神，繼續拍攝到半夜12點多，許瑋甯才更換私服收工。一天下來，許瑋甯從白天到晚上幾乎全程面無表情，似乎是因為劇情的需要，不時醞釀戲中所需的情緒，因而總是隱隱約約地散發出悲傷的氣息，光是看了便讓人感到心疼。

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