男星賀軍翔當年以《愛情合約》和《惡魔在身邊》等代表作，迷倒萬千少女，美男形象深植人心，日前一改帥男形象以滿頭白髮接演《不夠善良的我們》，而他因出席妹妹婚禮一甩劇中模樣，於17日分享帥照，使高顏值妹妹意外獲得粉絲關注。

賀軍翔近日忙於拍攝《不夠善良的我們》，家中更迎來喜事，他昨（17）日分享照片，開心表示：「親愛的妹妹大喜之日。」同時笑稱是「鐘馗嫁妹」（他曾演出《天巡者》中的鐘馗），並感性寫下「滿滿的祝福」、「百年好合永結同心」、「感觸萬分」、「家有喜事」，日期則標註是在「20230415」，疑似是妹妹結婚的日期。

而從賀軍翔曝光的照中，能見到高顏值的妹妹穿著全白低胸婚紗靠著他合影，女方有著大眼及白皙肌膚，同時搞笑做著鬼臉與一旁帥氣賀軍翔形成強列對比，讓星友蔡尚樺也大讚「高顏值兄妹」；徐謀俊則直接誇讚「哥太帥」。

許多粉絲都紛紛獻上祝福「隔著照片都能感受到幸福的氛圍，妹妹能有你這個疼愛她的哥哥真的是太幸福啦！恭喜妹妹覓得良緣，賀爸爸賀媽媽喜得乘龍快婿」、「小美今日也太帥了吧！小美妹妹很漂亮」。