百白在《和平歸來》幾乎每上戲都在哭。（公視提供）

百白出席媒體茶敘，分享《和平歸來》演出心情。（公視提供）

曾獲第23屆台北電影節最佳女配角的百白，在《和平歸來》飾演博愛醫院感染重災區的護理部督導劉欣儀，劇中面對封院後夥伴們紛紛倒下，又要把院外醫護人員一通通電話召回，角色情緒沉重，幾乎每一場戲都在哭，覺得最難的挑戰，就是關於沈重情緒的消化。

百白表示，劇中她跟飾演護理師莉美的藍丞晞出現時，就是要哭的時候，因為她的角色經歷了一塊作戰的同仁們大部分人的死亡，「我的演藝生涯確實沒經歷過這樣類型的戲劇」，這是第一次在劇組哭這麼多次，演出過程中沒有意識到，其實自己無法消化這麼龐大且沈重的情緒，總以為喊卡、收工下班就沒事。

直到某一天覺得身體好痛，所以跑去按摩，結果按摩師傅按到肚子部位時推一推，她的眼淚就無預警掉下來，當下自己也不知道發生什麼事、為何而哭，還看到按摩師傅全身汗流浹背，還問她是做什麼工作的，「師傅才跟我說，腹部是太陽神經叢，掌管人類情緒的地方，情緒沒有好好排除的話，都會堆積在那邊。按摩師傅有學氣功，他按到這邊時不寒而慄、一直發抖」，她認為應該是劇中經歷太多生離死別和衝突累積的情緒所致，結果當天按摩完，她整個人太鬆了，竟一路散步回飯店才想起「我是騎摩托車去的」。

百白日前去看了背景同樣是SARS的電影《疫起》，巧的是，她和陳以文是同一天看同一場，「燈快暗時，驚覺以文哥坐我前面，心裡想說：院長！看到同劇演員又是劇中上司，又是看同樣主題的片子，序幕一揭開，我心跳非常快，尤其看到那8樓的走廊就覺得我認得，看戲時的感覺好奇幻，我在《和平歸來》是在6樓工作的督導，現在好像要去8樓，所以看《疫起》時都在哭，就好像只是去了不同樓層，感覺是百白的平行宇宙大爆發，很想擁抱他們。感覺我們就是同一家醫院的！」

被問喜劇跟哭戲哪個比較困難？百白覺得好像不太能被比較，但對她而言喜劇還是比較難演一些，她舉例，「就像男生要逗生氣的女友開心很困難，但很容易一句話就惹哭對方。」

劇中百白有被方聖傑飾演的阿兵哥直球告白，百白透露原本劇本是寫自己是要一秒拒絕對方，但前面先拍方聖傑與撒基努兩人在耍寶的畫面，現場氣氛被弄得很歡樂，當下自己喜劇的癮就被挑起，主動跟導演提議要跟他們玩一下。

百白笑稱：「有一部分是因為喜劇演員的不服輸，另一部分是因為真的有點被他(方聖傑)電到；因為平時很少演感情戲被這樣直球告白，又看到他的眼睛又大又漂亮，當下就決定就把台詞改成『他我也可以！』」，即興發揮改台詞，讓角色變成一秒答應對方的告白。戲外的她，與男友交往8年，笑說「一直都同一個」，還沒想到結婚，因為各自都有需要忙碌的事。