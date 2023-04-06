台灣物價飆漲，許多受薪階級大喊吃不消！一名網友分享，他點了一份油豆腐，碗裡只有兩塊而已，竟要價45元，直問「台灣還能不能生活啊」，PO文分享後，引來大批網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」不滿地表示，兩塊油豆腐賣45元，「炒麵45元、豆漿33元、荷包蛋20元，這些我都可以忍，但是連低廉的油豆腐都這種天價」，他崩潰問台灣到底還能不能生活？還是乾脆都去賣早餐算了。

網友見狀紛紛安慰，「至少你拍得很漂亮，看照片值45元」、「我都買回家自己滷」、「去市場買10個，只要22元」、「可能是有機的吧」、「看底下有些青菜，45元還算能接受」、「老闆又不是上了菜才喊價，你還不是照點」。

也有網友認為，小吃店從進料、水電、店租或人事成本，每一樣都要錢，不漲價難道眼睜睜把店收掉嗎？原PO如果嫌貴可以不要點，讓它回歸市場機制，老闆要嘛降價、要嘛不賣，何必吃了還要上網抱怨。