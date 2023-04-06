4月9日5周日好友日，全台85度C門市當天大杯咖啡系列享買二送一優惠，大杯美式咖啡平均一杯只要47元，相當於67折，同一天還有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元，趁優惠一次買足，天天喝咖啡也能聰明消費省荷包。

85度C大杯咖啡系列買2送1特價活動為，4月9日周日好友日當天，全台門市大杯咖啡系列不限冰熱通通買2送1，優惠活動限同品項，到門市現購現取，每人限購2組（共6杯），像大杯美式咖啡單杯原價70元，買2送1，平均一杯特惠只要47元，等於打了67折，非常划算，但85 Cafe APP線上訂餐外送/外帶、電話訂購無此優惠；需要大量購買的人，同一天也有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張，每張寄杯卡10杯，等同買20杯送10杯，換算下來最多可以省下990元，一組三張寄杯卡限同品項，寄杯辦法是否適用依各門市公告為主。