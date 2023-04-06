台北股匯市今雙雙走跌，台股終場收在15,810.77點，下跌57.29點，成交量2,067.62億元；三大法人賣超56.6億元，外資及陸資賣超63.2億元。隨外資賣股匯出，新台幣今開盤即貶破30.5元關卡，最低貶至30.54元，後續出口商進場拋匯，新台幣貶幅收斂。

匯銀主管分析，清明連假結束，加上近期兩岸局勢趨於緊張，外資匯出力道加重，而出口商眼見30.5元匯價也很興奮、大肆進場拋匯，買壓賣壓都不小，但外資匯出金額壓過出口商，而央行仍以維護流動性為主，並未特別干預，終場新台幣貶值7.4分，總成交量也明顯放大。

匯銀主管指出，清明連假期國際美元偏弱，但今日開盤新台幣走貶，多少反映連假補貶效應，也顯示近期地緣政治影響，兩岸關係轉趨緊張，外資擴大匯出力道並不意外；觀察連假期間亞幣走勢，人民幣走疲、日圓升值，整體來看走勢分岐，沒有特定方向下，新台幣也沒有跟隨亞幣走。

另有外匯交易員說，連假期間美國數據表現都不好看，使國際美元趨弱，匯市後續持續關注經濟數據，包括明日美國將公布公布非農就業數據、下周則有消費者物價指數（CPI）數據，未來美國何時降息，就看數據來決定，預估短線國際美元走勢將反覆測試。

交易員指出，市場認為大抵方向上，即使美國不降息、升息也即將到達頂點，除非金融再次動盪、流動性出現風險，否則國際美元將持續偏弱，後續新台幣等非美貨幣預料走強，第二季新台幣預料將往30.2元反覆測試，若突破30.2元大關，下一關卡將是30元整數大關，不排除見到「二字頭」再現。