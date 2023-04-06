外資現貨賣超63億元，期貨淨多單增加至10,212口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬2,000餘口，買權賣權OI增量呈現相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，目前台股呈現上下影線的壓縮整理，短線在支撐壓力逐漸靠攏下，台股可以選擇權方式保守操作。
在連假期間美股費半偏弱拖累下，台股6日即呈現震盪收黑格局，早盤拉回測試區間底部後，買盤便湧入拉抬收斂跌勢，終場台股收在下影線黑K棒，成交金額放大至2,071億。連假過後量能未明顯放大，短線在多空持續拉鋸、互不相讓下，台股可以選擇權方式保守操作。
外資現貨賣超63億元，期貨淨多單增加至10,212口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬2,000餘口，買權賣權OI增量呈現相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，目前台股呈現上下影線的壓縮整理，短線在支撐壓力逐漸靠攏下，台股可以選擇權方式保守操作。
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