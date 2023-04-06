澎恰恰昨（5日）在臉書預告將於今（6日）晚間7點在臉書開直播，「不忍了！這次一次說清楚，這段時間很多猜疑跟批判，但我多半選擇沈默，可是這次我打算一次把債務的事情說清楚」。直播中，澎恰恰提及去年曾表示會在年底前償還親友的1500萬債務，突說：「現在還有5、6000萬債務要處理」。

今晚7點一到，澎恰恰就開啟直播，表示在低潮階段創作歌曲《黃金歲月》，他笑說歌詞就像黑盒子子，一字一句都代表著他的心境。他接著解釋欠債過程，反省這段日子是如何累積債務到2.4億甚至更多。

澎恰恰去年在金主、好友林秉文的幫助下，順利解決部分債務，剩下積欠親友的1500萬，他將獨自解決，去年他出席《鐵獅玉玲瓏》記者會時曾說有信心在年底前償還完畢。他今再提及此事，語出驚人的說：「之前說1500萬過年也沒還掉，現在還有5、6000萬債務要處理」，至於為何債務再次累積，他則沒有多加說明。僅說光靠演藝圈的收入，是10輩子都還不完，於是決定轉當企業家，做生意。