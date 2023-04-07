根據FedWatch Tool，截至3/27市場預期5月暫停升息的機率約65%，並預期年底前會降息回4%至4.25%區間，顯示預估聯準會將停止升息已為市場共識。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊表示，考量整體景氣呈放緩趨勢，以及第二季租金價格有望滑落下，總體經濟環境有利債券投資。依歷史經驗，升息倒數階段為進場投資級債極佳時機，若統計近幾次聯準會倒數第2次升息後，投資級債3個月至2年的表現，平均達2.6%至20.0%。

預計債券殖利率可能停留在相對高位一段時間，對於偏好高息標的的投資人，今年是很好的「股息、債息雙高」進場機會，且建議投資人除了高股息股票外，也可把握時機進場投資級債，透過債券的固定收益性質，增加息收穩定性。

一般說來，投資債券只要發債企業不違約，多能領到約定的債息，因此投資時建議鎖定具一定信評水準的投資等級債，並可視自身風險屬性選擇不同天期的債券基金。

以元大全球投資級債券傘型基金而言，完全不投資垃圾債，且規劃有0至2年、2至10年、10年以上三種不同天期的投資級債券基金，三檔子基金的持債水準已在高檔水準，有望積極搶占債市多頭行情。