他在紐約大學舉辦的活動上強調：我個人不認為Fed升息步伐是3月份兩家銀行發生問題的原因。他所提及的兩家銀行，分別是矽谷銀行與標誌銀行，它們接連倒閉引發外界對金融系統體質的憂心。

威廉斯目前也在Fed負責利率制定的聯邦公開市場委員會（FOMC）擔任副主席，是僅次於Fed主席、副主席的第三把交椅。

一些分析師認為，這兩家銀行發生危機，最大癥結在於針對快速升息的環境，並沒有提前做好準備。Fed為了壓制通膨，從去年起開始一連串激進升息。

威廉斯表示，矽谷與標誌銀行的問題在本質上是相當獨特的，不太可能反映金融體系的整體趨勢。

不過這兩者觸發的金融壓力，迫使Fed向金融系統提供龐大流動性，即使決策官員一再喊話，聲稱銀行系統依然安全穩健、而且有豐沛的流動性。

最令Fed官員不安的是，假若金融壓力導致銀行收緊放款，在最終將使經濟活動減少，並對經濟造成重創，但在同時也有助物價壓力進一步減緩。

威廉斯聲稱，過去當金融業出現壓力時，信貸就會趨於緊縮，然而現今為止，他尚未看到信貸環境有收緊的明顯跡象。

他還重申目前約在5％左右的通膨率將會緩慢下滑，到年底料將降至3.75％，2025年則會降到2％目標。至於美國失業率將從目前3.5％升到4％至4.5％之間。

即使Fed暗示今年還有一次升息，但市場卻押注Fed可能轉而降息，對兩者看法背道而馳，威廉斯說他並不太擔憂。他解釋看法之出現分歧，是市場及經濟學家預測經濟放緩的程度大幅超出他的預期。