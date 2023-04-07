台東昨晚出現紅色月亮。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東昨晚出現紅色月亮。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

昨天是農曆16日，台東天空的出現又大又圓的月亮，但卻呈現紅色，宛如血月，且持續2小時，部分民眾認為「天有異象，這是發生大事的前兆」。台東氣象站今天表示，這種特殊氣象主要空氣品質不佳，髒空氣停留在東部上空，月亮昇起遇到光線折射，視覺上月亮便呈現紅色。

昨天晚上近7點，睛朗的天空圓月高掛，顏色卻不像往常皎潔，台東市海濱公園的運動民眾形容「像是電影裡的血月」，也有人說「這會不會是發生大事的前兆」，但多數人說，雖然不清楚原因，但應該只是氣象之一，免驚啦。

台東氣象站主任黃嘉美要大家不必太擔心，她說，其實這是特殊不常發生的氣象，主要是東北季風南下，遇上另1股更強勁的南風北上，兩股風力在東部上空碰撞，由於兩種風都帶著北部和南部縣市的空氣汙染物滯留，加上空氣中的PM2.5等懸浮微粒很多，才會讓月亮看起來偏紅又偏暗。

黃嘉美說，月亮昇起時角度較低，遇到光線折射，視覺上月亮便呈現紅色，當月亮逐漸往上升，就會恢復正常顏色。