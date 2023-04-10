曾沛慈今出席代言活動。（TriForce翠芙思 提供）

曾沛慈近期多留在台東拍攝新戲，今（10）日出席TriForce翠芙思品牌代言活動，注重肌膚保養的她，透露偶爾也會幫老公保養，是夫妻間的小情趣。會後受訪提及她身材維持得不錯，沒想到她自爆最近胖了3公斤，連自己都不知道胖在哪，現場媒體好奇追問是否懷孕了？目前進入備孕狀態的曾沛慈直呼3公斤可能胖在子宮，喜孜孜表示今天收工後打算去買驗孕棒驗看看。

曾沛慈與老公Peter結婚1年多，她表示跟老公說好新婚第1年好好度過2人世界，今年1月結婚屆滿1年，2人開始積極做人，38歲的她自嘲年事已高，「我是高齡產婦了，如果真的沒有沒關係，如果到時候有，我會主動公布性別」，大方表示下半年主要計畫就是「備孕」，還說如果有好消息一定會分享告訴大家。

她前陣子因拍戲與老公台東台北分隔2地，老公曾「人肉快遞」直奔台東陪伴她，讓她感覺窩心，且夫妻倆即便分隔2地仍每天視訊維繫感情，曾沛慈坦言一看到老公就會忍不住撒嬌，對方是否有什麼浪漫舉動？曾沛慈分享：「前陣子清明連假買不到去台東的車票，他就說不然工作結束開夜車載我下去，然後住在那陪我4、5天」，只不過她後來買到車票才因此作罷。