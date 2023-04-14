高雄一名人妻2021年因婦科疾病過世，她的丈夫在整理遺物時，竟意外發現妻子曾外遇，並與小王多次發生性行為，人夫控訴妻子因子宮病變，應避免性行為，小王卻仍和她上床，甚至讓她懷孕、墮胎，導致妻子最終因病過世，怒向小王求償百萬；法官勘驗相關證據，認為小王行為已侵害人夫配偶權，須賠償給付對方20萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫主張妻子2018年間曾進行子宮頸圓錐切除手術，2021年5月因子宮內膜癌併發器官衰竭死亡。他在整理妻子遺物時，竟意外發現妻子曾外遇，並與小王發生性行為，進而懷孕、墮胎。

人夫表示，妻子因子宮病變多次開刀，本應避免為性行為，小王卻仍多次和她性行為，終究導致妻子子宮內膜反覆感染誘發惡性腫瘤而死亡，小王行為已侵害他的配偶權，致其受有精神上痛苦，因此請求賠償精神慰撫金100萬元。

法庭審理時，小王辯稱雖曾與人妻交往並發生性行為，但與人妻不幸死亡一事並無關聯，且人夫請求之精神慰撫金數額尚屬過高。

法官勘驗相關證據，發現小王與人妻交往情節顯已逾越社會一般通念所能忍受之範圍，已侵害人夫配偶權，但難以因此證實小王行為與人妻死亡結果間具有相當因果關係，因此判小王須賠償給付人夫20萬元，可上訴。