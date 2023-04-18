台中一名人妻發現張姓丈夫外遇林姓女子，2人不僅當街摟抱，還數次發生性行為，並拍成影片，讓她深感配偶權遭侵害，依法向2人請求連帶賠償150萬元。台中地院審結，判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，於2008年與張姓男子結婚，但2021年12月間她察覺丈夫與林姓女子交往，甚至早在2020年間就發生過性行為，並拍下性愛片，影片中林女還詢問張男「床頭櫃是的戒指是婚戒還是對戒」，均可得知林女知情張男已婚，認為2人的行為侵害她的配偶權情節重大，依法請求連帶賠償100萬元。

對此，張男及林女認為，張妻取得證據的方式不合法，張男還控訴，妻子早在2018年間就做出破壞婚姻生活的行為，當時2人未能協調離婚，是因為妻子提出龐大的離婚條件，2人已分居多年毫無實質配偶關係，縱使他侵害了配偶權，情節也很輕，並不需要負起賠償責任。

台中地院審理時，法官勘驗證據後，認定張男及林女的確有摟抱的親密行為，並性交2次，但並無法證明林女知情張男為有配偶之人，另，因2018年2月起張妻就多次與張男提離婚，可認定此段婚姻的確疏離，衡量張男行為對於婚姻影響程度等情狀，判張男及林女須連帶賠償15萬元為適當。可上訴。