高雄65歲陳姓老翁近期在臉書看到投資普洱茶餅廣告，心動與對方聯繫加Line，沒想到對方頭像居然是長髮正妹，自稱是大陸雲南茶農，自家種的茶物美價廉，投資自用兩相宜，於是陳翁不疑有他，到銀行匯34萬元購買茶餅，行員見帳戶為警示報警，警方獲報到場，在耐心苦勸下，陳翁打消匯款念頭，頻頻向行員、員警道謝。

據了解，陳翁是退休商人，平日喜歡泡茶與友聊天。上周在瀏覽臉書時，看見收購、投資普洱茶餅廣告，且低於市價，再加上自己也會泡普洱茶喝，於是心動與對方加Line連繫。

對方頭像是一名長髮正妹，自稱是雲南在地茶農，因普洱茶是自家生產，才會遠低於市場行情，跟陳翁灌迷湯表示「物美價廉」，陳翁不疑有他，與正妹茶農約定34萬元購買一批普洱茶餅。

昨日下午3時許，陳翁到三民區銀行匯款，面對行員詢問表示要投資用，行員查詢陳翁提供的帳戶時，才發現已遭列為警示，立即報警求助，三民二分局覺民路派出所獲報，立即派遣員警到場處理。

經過員警耐心的勸說、以及舉例靈骨塔、裝潢等詐騙集團慣用手法之下，陳翁才醒悟，得知原來正妹茶農、普洱茶都是一場騙局，雖然有些小失落，但對於能保住養老金，也對行員、員警頻頻道謝。