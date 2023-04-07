台中68歲陳姓失智翁日前深夜跌落北屯區太原路三段附近溪邊草叢，警方獲報立即趕至，依老翁細微的喘息聽聲辨位，摸黑將老翁救出並送醫院檢查，所幸其意識清楚無生命危險；無獨有偶台中太平一對兄妹也受困，他們連假時，騎車到南投看望阿嬤，卻因機車沒油困在山區，幸好遇到巡邏員警幫忙。

陳姓老翁日前下午突然請孫女幫他手機設定位，當日晚間9點多離家後就遲遲未歸，家屬雖依靠定位找到老翁位置，卻始終無法找到人，聽聞河堤下有微弱哀嗚聲便趕緊報警求助。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局第五分局東山派出所副所長賴正浩及警員韓宗豫日前深夜接家屬獲報案，陳姓老翁晚間9點多離家後遲遲未歸，尤其當日下午，陳翁還像預感自己會走失似的，突然要孫女幫他手機設定位，家屬雖依靠定位找到老翁位置，卻始終無法找到人，聽聞河堤下有微弱哀嗚聲便趕緊報警求助。

警消獲報到場後，發現河堤深度有2公尺高，帶著擔架並架起繩索垂到下方找人，依靠微弱的聲音順利找到躺在河堤草叢中的陳翁，救出後確認其意識清醒、未有明顯傷勢，送醫治療後無生命危險，家屬見陳翁平安獲救頻頻向警方及救護人員表達感謝之意。

中市警五分局分局長陳松寅表示，感謝同仁勇於任事、熱心積極，適時伸出援手，協助民眾找到迷失家屬，避免憾事發生，同時呼籲大眾多關心家中年長者，若有疑似失智或易走失現象，可配戴定位手環，有助熱心民眾或警方聯絡家屬。

太平趙姓兄妹日前騎車返回南投國姓探望阿嬤，傍晚返程未注意機車沒油受困在長龍路四段山上，幸遇巡邏員警順利脫困。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

北屯有老翁跌落河堤，太平則有兄妹受困山區。太平趙姓兄妹日前騎車返回南投國姓探望阿嬤，傍晚返程未注意機車沒油，又因深山手機收訊不好無法對外聯繫，受困在長龍路四段山上，只好牽車摸黑往下走，所幸台中市政府警察局太平分局頭汴派出所副所長呂招農及警員蔡志明巡邏經過，載著妹妹至山下加油站購買汽油，順利助其脫困。

太平警分局分局長蔡慶星呼籲，民眾出遊或遠行前，應先行檢查車輛油料及機件等，特別是前往人車罕至的山區，更增加不確定因素，凡事多一分檢查、少一分風險，避免發生憾事。