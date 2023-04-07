疫情影響了許多人的生活，餐飲市場也因為疫情停滯許久，需要新品牌帶來刺激，活絡市場。在大陸享有盛名的台資小火鍋「呷哺呷哺」返台開創首間門店，店址選在台北市中山區，4月16日(含)前，加入LINE好友，可享限定特調買一送一。

「呷哺呷哺」取小火鍋的閩南語「呷哺」命名，1998年在北京創立，2014年於香港上市，目前在中國大陸約有900家直營分店，然而品牌創立者卻是不折不扣的台灣人，在歷經1／4個世紀後，終於返台開設品牌首間在台門市。業者透露台灣市場是火鍋的一級戰區，各式特色火鍋林立，「呷哺呷哺」在大陸、香港、新加坡站穩一席之地，因為疫情影響，讓餐飲業重新洗牌，台灣餐飲市場急需新血注入，對品牌搶攻全球市場帶來機會，便帶著海外經營成功的模式和經驗返台開店。

結合自營手搖飲 嗑鍋同步喝手搖

店內有自營的手搖飲品牌，傳統小火鍋結合手搖茶飲，民眾可補差價選自己想喝的手搖。(呷哺集團提供)

台灣的確不乏各種特色鍋物，火鍋年產值高達400億台幣，「呷哺呷哺」必須要有差異化的特色，才能打進競爭激烈的台灣市場。品牌最大的特色是新穎的吧檯式就餐形式和傳統火鍋的結合，加上搭配自創手搖茶飲品牌「茶米茶」，涮火鍋配珍奶的複合新「食」尚，一次滿足鍋物控和手搖控，頗能打中年輕人的消費習慣。

祕製鍋底融合中西 麵食無限供應

自助吧檯區有6種麵食和開胃小菜無限供應。(陳韻萍攝)

除了可一邊吃鍋一邊喝手搖外，「呷哺呷哺」特別為台灣首店設計獨特的「鍋中鍋」和研發養生菌菇湯底。「鍋中鍋」與台灣的賓士三分鍋、中間分半的鴛鴦鍋不同，採大小鴛鴦鍋形式，固定的小鴛鴦是「養生菌菇鍋」，大鴛鴦則有5種祕製鍋底可選。「養生菌菇鍋」特選杏鮑菇、新鮮洋菇、牛肝菌菇，切碎炒香後，加入松露醬、菌菇醬提升風味，多種菇類匯聚一湯看似清爽，因為加入松露醬和菌菇醬提味，實則濃郁香醇，最適合涮肉。

業者特別為台灣首店設計的「鍋中鍋」，固定的小鴛鴦是「養生菌菇鍋」，大鴛鴦則有5種祕製鍋底可選。(陳韻萍攝)

大鴛鴦的5款特製湯頭首推暖心「胡椒豬肚雞鍋」，秘密武器就是加入燕麥奶，令湯底更加滑順可口。(陳韻萍攝)

大鴛鴦的5款特製湯頭首推「黃金蛤蠣鍋」和暖心「胡椒豬肚雞鍋」。台灣門市限定的「黃金蛤蠣鍋」是由黃金蜆配澎湖海菜組成，湯頭鮮甜清爽又兼顧健康養生。人氣NO.1的「暖心胡椒豬肚雞鍋」於鮮濃雞湯中加入粒粒挑選的白胡椒、台灣大薏仁一同熬煮，主廚更創意加入Oatly燕麥奶，令湯底更加滑順可口。而火鍋店不可或缺的「麻辣靈魂鍋」，道地的四川風味透著豐腴的牛油香氣，辛辣刺激十足夠味。

「南洋咖哩鍋」以三種咖哩交疊豐富香氣，口感醇厚香濃。「脫俗番茄鍋」有別於一般番茄鍋，把番茄切丁拌入炒過的洋蔥絲，增加湯底的鮮甜香氣；入口前撲鼻的迷迭香香氣滿盈，湯底入喉後濃郁回甘的番茄鮮味於舌尖迴盪。茹素者可選別具特色的「炭焙烏龍茶湯」。每款鍋底皆以中式湯底與西式技藝結合的方式製作，中西融合呈現火鍋湯底同中求異的產品特質，也是品牌要在台灣火鍋市場突圍的重要武器。

「呷哺呷哺」採套餐吃法，可挑選鍋底、主食、肉類或海鮮，套餐附有蔬菜拼盤、自助調味吧、開胃冰沙和茶飲、冰Q粉。(呷哺集團提供)

「呷哺呷哺」採套餐吃法，依個人喜好搭配鍋底、主食、肉類或海鮮，套餐附有蔬菜拼盤、自助調味吧、開胃冰沙和茶飲，餐後還有充滿特色的冰Q粉做為完美收尾，一鍋7吃超滿足。店內自助吧檯區有6種麵食和開胃小菜無限供應，手搖飲則可補差價，讓消費者擇其所愛。有別於一般台式小火鍋，「呷哺」菜單中還可吃到鮮蚵捲、蝦捲等台灣道地傳統美味，「食」在特別。

「呷哺」菜單中還可吃到鮮蚵捲、蝦捲等台灣道地傳統美味。(呷哺集團提供)

餐廳內提供多款特色沾醬，業者力推由細磨的花生混合白芝麻製作的芝麻醬，順滑香濃的口感，是肉類與海鮮的完美搭配。另一個必選醬料則是特製「水蜜桃醋」，濃郁的水蜜桃香氣讓味蕾重新甦醒，香甜解膩，特別適合搭配各式肉品。

「呷哺呷哺」餐後提供充滿特色的冰Q粉收尾。(呷哺集團提供)

簡約時尚風裝潢 火鍋＆飲料店中店

「呷哺呷哺」台灣首間門店座落於台北市中山區，店面簡約時尚，以4人座位與單人吧檯區為主。(陳韻萍攝)

「呷哺呷哺」台灣首間門店座落於美食一級戰區的台北市中山區，店面以木頭色搭配品牌橘為主色調，牆面擺設錯落的造型鏡與玩趣話語，體現簡約時尚的用餐氛圍。共設有58個座位，主要是4人座位與單人吧檯區，其中單人吧檯區面向透明玻璃窗，可以看見建物裡往來的人與其他店家，頗為奇特。

店內還有集團自創的手搖飲品牌「茶米茶」 (Tea Me Tea)，是以知名原葉茶匠心製作的全新業態茶生活品牌。茶米茶意思為茶葉精心沖泡的茶湯，不以替代性原料充數，品牌標榜以「每桶茶湯不超過3個小時」的標準來做好每一杯茶飲。名字中的兩個「茶」也同時表達了兩個相對而坐的人，中間的米代表著輕食、小食，兩個人在這個空間裡自在休憩及溝通交流。

試營業期間，「呷哺呷哺」單日營收最高超過10萬台幣，高峰期平均候位半小時，算是很好的開始。集團計畫今年在台設立8家餐廳，暫定以台北、台中、高雄為主，旗下小火鍋「呷哺呷哺」、輕奢聚會型火鍋「湊湊」都將陸續開店。