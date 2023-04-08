根據《財訊》報導，自ChatGPT引爆人工智慧熱潮以來，高速傳輸IP（矽智財）股創意、世芯就成為市場關注焦點；特別是與台積電關係緊密的創意，挾著去年EPS大賺27元的實力，股價短短3個月急漲一倍，登上千元股王，更為IP產業帶來比價效應。

沒想到，3月29日創意、世芯卻出現無預警殺盤；創意更一度摜殺至跌停，市場也人心惶惶，都在關切到底發生什麼事？

《財訊》報導指出，原來，金管會追查基金經理人炒股，大動作對復華、國泰、富邦及保德信投信針對「防範經理人利益衝突」專案進行金檢，傳出有8位基金經理人藉由人頭炒股，獲利金額高達10億元之多。這也導致相關投信基金高持股的部分，成為第一季結帳的賣壓重心。

資深市場投資人指出，這幾年頻頻傳出基金經理人透過人頭帳戶，或與市場主力結合進行炒股，事發後被投信鎖定的個股就會出現一波逃命潮。市場人士強調，其實基金持股只是檯面之上的，重點是檯面下市場主力與親朋好友等相關人士的持有，往往遠高於帳面上的數字，而這才是殺盤關鍵。

《財訊》分析，檢視基金持股統計，這一次遭調查的復華、國泰、富邦及保德信四家投信，主要持有標的正如外傳以創意、世芯、健測、嘉澤、智原、信驊等為主。對照其股價位置，短期都有不小的漲幅。

除了遭調查的因素外，時間點正巧遇上投資機構第一季結帳，也是賣壓的一大關鍵。分析師陳唯泰指出，結帳時本土法人高持股的個股，往往容易有獲利了結的賣壓風險。

《財訊》也發現，根據證交所統計資料，像是中興電、世芯、創意、奇鋐等投信持股高的個股，近日都出現賣超，這些都很可能是法人結帳的操作，投資人須特別留意。

專家建議，從國際股市的動態來看，人工智慧、高速運算相關題材長線來說依舊是今年的主基調；儘管短線受到籌碼因素的波及，出現莫名的回檔壓力，但投資人仍可趁拉回的時機點，逢低布局。