Draymond Green on the new 65-game minimum for league awards: "I can appreciate this and everyone will appreciate this until you got bums on the All-NBA team winning awards."



He’s got a point, gonna be a lot of complaining when those bums are eligible for super max contracts. pic.twitter.com/3UixZV9Mhn — The New Media ® (@TNMSports) April 6, 2023

NBA新版勞資協議規定下個球季開始生效，「聯盟前三隊」與MVP等個人獎項將設下單季出賽65場的門檻，太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）、勇士球星格林（Draymond Green）都對這項新規定表達看法。有人稱讚杜蘭特場均29.1分、兩分球命中率62%、三分球40%、罰球92%的超強演出，杜蘭特推文回應說：「這些不算，沒打65場。」

這是杜蘭特自嘲本季出賽47場未達標。有個球迷寫道：「我愛KD，但我不明白他怎能爭論出賽次數的重要性。受傷不是你的錯，但我們不應該打壓那些出賽場數比你們更多的球員。」

杜蘭特回應道：「兄弟，我只是開玩笑，你選擇被這種東西冒犯還真是奇怪。」另有球迷勸杜蘭特多看些正面的留言，不要和這些酸民拌嘴，但是杜蘭特又寫道：「正面留言很無趣，我必須劍拔弩張才會自在。」

其實在2019年阿基里斯腱重傷之前，杜蘭特是出賽很穩定的球員，他近3季才受到傷病困擾，都沒有打到65場。以82場例行賽來說，65場相當於79%以上的出賽率。

格林更加激烈地批評，質疑未來的聯盟前三隊和個人獎項會出現一堆廢柴（bums），只是因為他們達標了65場門檻。「突然之間那些聯盟的招牌球星就不會出現在前三隊了，取而代之的是一些廢柴。老闆也不會高興的，因為那些廢柴會跑去向老闆索取超級合約。」

舉例來說，被戲稱為「兼差球員」的快艇球星里歐納德（Kawhi Leonard）生涯5度入選聯盟前三隊，其中3次未達65場（1次是縮水球季），他生涯僅有3個球季打滿65場。