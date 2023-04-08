美國五角大廈正調查西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，今天發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等攸關美國國安的議題，恐為多年來最嚴重情報破口事件。

「紐約時報」指出7日在社群媒體出現新一批外流機密文件，從烏克蘭、中東到中國等攸關美國國家安全的機密包羅萬象，令五角大廈震驚也讓對此事措手不及的拜登政府雪上加霜。

分析圈指目前已知的機密外洩規模約達100多份文件，且不乏敏感性極高資料。美方一名高階情報官員稱這次洩密事件堪稱「五眼聯盟的惡夢」。五眼聯盟是美、英、澳洲、紐西蘭與加拿大5國共享情報的機制。

新一批外洩文件是今天出現於推特（Twitter）和其他網站，其中一張日期為今年2月23日的投影片還標註Secret/NoForn字樣，代表這是美國不與外國分享的情資。拜登政府昨天才連忙徹查涉及援烏反攻計畫疑外洩，當中包含對烏克蘭搖搖欲墜防空能力的評估。

美國司法部表示他們也已啟動調查並與五角大廈密切聯繫，此外不願多作說明。

前美國國防部助理副部長穆洛伊（Mick Mulroy）指出，這表示內部有嚴重安全漏洞，恐妨礙援烏軍事大計，「圖片顯示的都是實體文件，看來這是有人蓄意洩密，想破壞烏克蘭、美國和北約努力」。

紐時昨天率先披露西方機密援烏反攻計畫疑外洩後，美方一名國安高層官員今早還擔心損害範圍是否僅止於此，但中午就發現在匿名網路留言板4chan上又出現新外流文件，是一張說明烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰況的地圖。持續數月的巴赫姆特目前是俄烏戰爭一大激戰區。

審閱過網路上這些外流文件的安全分析師指出，新一批外流的投影片還包括關於中國、印太戰區、中東和恐怖主義等敏感內容。

五角大廈昨天發聲明稱正在調查，今天則不願多談。但幾名國家安全機構官員私下坦承，他們急於尋找洩密源頭，有人擔心外洩資料可能還會源源不斷冒出。

儘管外流文件對俄烏雙方傷亡人數似有修改，誇大烏軍陣亡並低報俄軍陣亡人數估計，但五角大廈官員坦承，關於武器交付期程、組建烏軍兵力規模及其他計畫等圖表均為五角大廈真實文件內容。

「華爾街日報」指外洩文件涉及美國政府對俄烏戰爭和其他重要國際議題的高度機密，恐已算其中一次幾十年來最危險的情報外洩事件。

目前已知事件源起於3月1日左右，在電玩遊戲Minecraft的粉絲Discord留言板出現100多張標有「最高機密」等各項密級分類的圖片，雖然其中許多近日已被刪除，但從公開資源蒐集情資的人仍能下載60多份文件。

文件很多是簡報素材，包含概述烏克蘭防空系統的位置和運作細節，像每種防空飛彈數量及烏軍何時會耗盡哪種彈藥的預測。還有關於美國與盟國偵察機於黑海執行任務的班表與路線、援烏美製武器的一些弱點，以及西方正為烏軍訓練、整編用於春季反攻9個旅的編裝。

在文件外流約2週後的3月14日，美軍一架MQ-9無人機於黑海遭俄軍戰機攔截並撞落墜海。

除與俄烏戰爭相關者外，外洩文件還包括供美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的每日情資彙報副本、中央情報局（CIA）關於以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）高層的報告，以及南韓政府內部關於向基輔出售火砲彈藥的討論等，當中不乏未來行動細節。

一些頁面的邊緣印有最高機密文件常見的標記，包括製作文件的機構和機密級別。文件裡還包含來自中央情報局（CIA）的更新內容，以及來自許多其他情報部門的資料，包含美國國防情報局（DIA）、分析間諜衛星資料的國家地理空間情報局（NGA）、國家安全局（NSA）及國務院情報研究局（BIR）。

美國國防官員表示，他們認為當中還有一些是參謀首長聯席會議外流出的文件。