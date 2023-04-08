德國官方為推動德語教學與文化，與全球建立夥伴學校，台中女中今年獲選PASCH夥伴學校之一，校方與歌德學院於8日舉行「PASCH夥伴學校」計畫贈牌典禮，拚民間外交。台中女中表示，透過簽訂德國「PASCH夥伴學校計畫」合作合約書，讓學生透過學習德語認識德國，進一步與國際接軌。

歌德學院院長余德莎日前與台灣6所夥伴學校校長齊聚，於德國在台協會續簽為期2年的合作書或意向書；與歌德學院簽訂合作合約書當天適逢台中女中愛心園遊會，並舉行德國語言學習相關講座，盼成為夥伴學校的喜悅與各界分享。

校方表示，2022年11月30日在德國在台協會副處長施碧娜女士、台灣教育部蔡清華次長、及歌德學院的夥伴學校共同見證下，由歌德學院長余德莎與台中女中校長洪幼齡共同簽訂德國「PASCH夥伴學校計畫」合作合約書，為台德雙方以教育夥伴關係開啟互動交流新史頁。

校方提到，在這樣深入及紮實的合作背景下，中女中不定期舉行認識德國文化的相關活動，例如德國文化講座、第二外語成果展等，對學生學習興趣和能力之啟發與引導，成效卓著，頗受各界好評。

校方指出，多年來提供德語課程予學生選修，選課學生不僅學習興趣濃厚，更利用課餘時間積極參與歌德學院舉行各項文藝比賽或德語營隊等活動；德語教師也積極參加歌德學院舉辦的德語教師在職進修課程。

台中女中校長洪幼齡表示，期許中女中學子能夠透過不同國家的語言學習，能更深入理解各國文化、國際情勢及社會需求，把視野拉高，這些能力在地緣政治日趨複雜的現況下尤顯重要，讓更多學生能在跨國文化學習上獲得更多資源。