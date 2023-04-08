校園變作奇幻藝廊，留德壁畫大師謝璨羽於3月28日起在華夏科技大學舉辦「藝想天開奇幻創作展」。（華夏科技大學提供）

校園變作奇幻藝廊，留德壁畫大師謝璨羽於3月28日起在華夏科技大學舉辦「藝想天開奇幻創作展」。（華夏科技大學提供）

校園變作奇幻藝廊，留德壁畫大師謝璨羽於3月28日起在華夏科技大學舉辦「藝想天開奇幻創作展」。謝璨羽曾修習德國Alanus Hochschule藝術學院大師班課程並擔任助理教授，目前服務於華夏科大數位媒體設計系，同時於中原大學設計學博士學程做博士後研究，專長為平面藝術，繪畫，策展，大型壁畫藝術研究。謝璨羽認為藝術創作者應該不斷的思考自身的作品題材、技術和經驗，經由不斷的疊加，作品就會展現出不同層次的藝術風貌。此次策展目的是希望讓觀賞著藉由作品欣賞，重新反思藝術創作的可能性。

開幕茶會中，謝璨羽特地邀請知名魔術大師羅賓在參展嘉賓面前進行精彩魔術秀，讓開幕現場充滿了奇幻與歡笑！華夏科技大學總務長隋風銘表示，華夏藝廊定期安排各項議數創作展，讓全校師生和在地居民常態性感受美好藝術的氛圍，除了展現大學社會責任之外，同時也是SDGs永續發展目標中「永續城市」的實踐。

本次「藝想天開奇幻創作展」展出作品包括「螢光美人」速寫系列、「機械的溫度」、「電影的藝想天開」、「怪獸與奇幻生物」、「墨線美人」以及「印象我」的創作。展出時間為112年3月13日 至 5月13日，歡迎各界嘉賓前來華夏科技大學圖書館附設藝廊參觀。