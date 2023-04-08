民進黨立委高嘉瑜及台北市議員王世堅從去年九合一選舉後便飽受批評，先前更傳出民進黨內有人喊話開除2人黨籍，不過兩人已分別登記參選內湖、南港區以及大同、士林區立委初選。前桃園市議員王浩宇今(8)日揚言，若這兩人未來還是不乖，他會跑去登記，「只要拿個2~3%，他們就會落選的」。該文遭網友狠吐槽「真的太高估自己了吧」。

王浩宇今日在臉書指出，如果高嘉瑜及王世堅兩個未來還是不乖，他最後會跑去登記，「反正黨籍我也不在意」。王浩宇說高嘉瑜要參選的港湖區已有女醫吳欣岱表態參選，完全沒有辦法承受再一個綠營人選，到時候絕對笑不出來；王世堅這區落選機率也會暴增，王浩宇強調，他只要拿個2%到3%，高嘉瑜和王世堅就會落選。

或許有人覺得便宜到國民黨，不過王浩宇說高嘉瑜、王世堅這五年來，對台派的殺傷力恐比國民黨還大很多，「當然，這只是氣話啦！還是希望他們兩個可以乖一點」。

針對這篇文章，雖有網友喊「支持」，但也有網友諷刺表示「真的太高估自己了吧...台北沒人鳥你」、「你在台北連一票都拿不到吧」、「你太高估自己了，連初選都上不了還要拿2-3%」、「被罷免的人，別再出來丟人現眼」。