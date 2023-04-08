不少民眾都有咬指甲習慣，但指甲上的病菌對於健康是一大威脅。就有一名10歲男童，指甲咬上癮，爸媽不管怎麼打罵、帶去看醫生都沒用，最後乾脆把兒子帶去做美甲，沒想到僅過了一個月，兒子就放棄不敢再咬。

綜合陸媒報導，事件發生在北京，這名10歲男童去一年前染上了咬指甲惡習，爸媽發現時，兒子的指甲早已咬到殘破不堪，使盡各種方法要讓兒子戒掉壞習慣，但不論是各種責罵、利誘，又或是在指甲上塗上苦甲水，兒子還是狂咬，就連看遍心理醫生也都沒用。

男童父母在無法可想的情況下，放手一搏，乾脆把兒子帶去做美甲，將10隻手指頭全部裝上了華麗的女生假指甲，兒子咬了一個月後，發現美甲根本「不為所動」，反而自己的牙齒開始覺得痛了，便放棄了。

新聞曝光後釣出不少有咬指甲習慣的大陸網友，紛紛表示做完美甲真的會戒掉咬指甲習慣，因為根本咬不動，但也有部分人表示沒用，會想咬的還是繼續咬，推斷孩子可能是其他原因而放棄。醫師則提醒，咬指甲上癮恐是強迫症，又或是心理焦慮不安，呼籲家長應該徹底與孩子聊一聊，找出原因所在，對症下藥。