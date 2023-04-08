竟有人跑到看守所外施放高空煙火？！因涉強盜罪遭收押的羅姓、郭姓男子，日前獲得保釋出監，疑因為了替仍在看守所內的兄弟慶生，6日晚間約10點多，竟跑到看守所大門外，由郭男施放高空煙火、羅男錄影，之後將影片PO到Telegram社群「黑色豪門企業」，警方循線逮獲2人，依妨害社會秩序維護法送辦。

這起事件發生在本月6日，警方指出，羅姓男子（33歲）及郭姓男子（20歲）日前才獲交保，兩人基於好玩、無聊心態，竟夥同李姓、潘姓友人，共乘一車到位於台中市培德路的看守所外燃放高空煙火，羅男還錄下放煙火的過程並發上IG限時動態，遭人轉發至其他社群網站。

該影片以「幫裡面兄弟慶生」為題在網路流傳，引發不少網友討論，有人說「像是慶祝兄弟進去關」，有人調侃「放完剛好進去陪兄弟」，轄區春社派出所發現該影片後主動偵查，經調閱監視器鎖定相關人車，逮獲羅男等人，他們供稱是好玩才去放煙火，警方則依違反社會秩序維護法偵辦。