隨著疫情對供應鏈影響逐漸解除，與減碳趨勢持續，許多國家將於二○四○年前禁售燃油車，而電動車滲透率的提升，對充電樁的需求也將增加。

去年全球車市受到俄烏戰爭影響，導致原物料飆漲、供應鏈缺料等不利因素影響，車市銷售陷入停滯，其中歐洲地區衰退最為明顯，其次為美國，但中國方面受惠政策補助仍維持成長。

電動車銷售持續成長

根據TrendForce統計，去年全球電動車銷售量約一○六五萬台，年增六三．六％，占整體乘用車約十三．一％，其中純電動車（BEV）為七八九萬台，年增六八．七％，插電混合式電動車（PHEV）為二七四萬台，年增五○．八％。TrendForce預估今年電動車銷量將持續上升，來到一四五一萬台，年增三六．二％。

在純電動車中，特斯拉以年銷量一三一．四萬輛居龍頭地位，旗下Model Y年銷量七七．一萬台居全球最熱銷車款，排名第二的比亞迪以九一．一萬輛緊追在後，第三～五名分別為上汽集團六七．二萬輛，福斯五七．一萬輛，吉利集團三八．四萬輛。若是把插電混合式電動車合併計算，比亞迪以一八六．三萬台稱霸全球，旗下王朝系列車款秦、宋等油電混合車也都擠進前十大熱銷車排行。

今年中國將持續受惠電動車免徵購置稅延長至年底，與歐美市場也隨著車用晶片缺料、通膨壓力緩解，帶動全球電動車銷量再創新高。此外，歐、美、日各車廠也將陸續推出新車款，與訂出電動車發展目標，其中Stellantis目標二○三○年在美國汽車銷售中有一半將為電動車，福斯目標二五年前推出八○款電動車，滲透率將達二五～三○％，ＢＭＷ目標二五年電動車滲透率將達十五～二五％，豐田在近期推出改款的Prius插電混合式電動車，目標在二六年推出次世代電動車，並以Lexus品牌進行販售。

為降低溫室氣體排放，各國政府將降低交通運輸排碳視為重要方向，觀察歐盟、中國、日本、韓國等政府，皆已宣布禁售燃油車時間，其中德國與印度將於二○三○年禁售燃油車；中國、歐盟、韓國也接續於三五年禁售，英國、法國則在四○年禁售，美國方面只在加州、紐約州等宣布於三五年禁售燃油車，其餘尚未訂出明確禁止時間。

主要大國廣設充電站

隨著禁售燃油車時程逐漸逼近，充電樁為電動車的必要基礎設施，勢必要在禁售燃油車前做好充足建置，目前多數政府已訂出二五～三○年間的建置目標，不僅擴大建設公共充電站、國道充電站，也鼓勵私人充電站、住宅充電設施的設置。（全文未完）

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