王道銀行偷跑趕在清明長假前將6,000元發到民眾手中，讓政府緊急開會，開放其他銀行也可提早入帳導致多家銀行也都被迫提早入帳，引發立委批判，立委林楚茵認為金融業講求誠信、也追求法遵，王道銀行不依規定的操作，已經引發大眾混淆、社會混亂，還讓不少民眾以為是詐騙。

黃天牧指出，銀行局4月7日已收到報告，會根據呈報說明做處理。

立委籲迴避審查鏡電視案 陳耀祥：沒有迴避事由繼續審查
台中7師長涉霸凌高中生 教育部全調離靜候調查
屏東台灣之友會喬遷 力挺立委鍾佳濱拚連任
#王道銀行 #引發 #黃天牧 #立委 #之亂