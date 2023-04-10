王道銀行偷跑趕在清明長假前將6,000元發到民眾手中，讓政府緊急開會，開放其他銀行也可提早入帳導致多家銀行也都被迫提早入帳，引發立委批判，立委林楚茵認為金融業講求誠信、也追求法遵，王道銀行不依規定的操作，已經引發大眾混淆、社會混亂，還讓不少民眾以為是詐騙。
黃天牧指出，銀行局4月7日已收到報告，會根據呈報說明做處理。
政府普發6000元原本將於4月6日入帳，卻因王道銀行偷跑，引發「普發現金6,000元之亂」，許多銀行被迫加班提前在假日4月1日入帳。對此，金管會主委黃天牧10日在立法院財委會前表示，王道銀行7日已向銀行局提出報告，會根據呈報說明做處理。
王道銀行偷跑趕在清明長假前將6,000元發到民眾手中，讓政府緊急開會，開放其他銀行也可提早入帳導致多家銀行也都被迫提早入帳，引發立委批判，立委林楚茵認為金融業講求誠信、也追求法遵，王道銀行不依規定的操作，已經引發大眾混淆、社會混亂，還讓不少民眾以為是詐騙。
黃天牧指出，銀行局4月7日已收到報告，會根據呈報說明做處理。
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