洪孟楷說，NCC編列的訴訟與法律諮詢費總預算從2018年的150萬，到2023年已經變成1310萬，是成倍數成長。（李奇叡攝）

NCC主委陳耀祥昨被「NCC內部吹哨者」爆料，欲於4月、5月時闖關通過鏡電視一系列審查案。他今赴立院交通委員會備詢，遭國民黨立委洪孟楷猛攻，更爆料NCC法律訴訟預算金額暴漲8倍。在洪的不懈追問下，陳才坦言4月、5月確實有可能討論鏡電視案，但也承諾至少先把行政調查的書面報告回覆給立院，才會排定審查。

洪孟楷質疑，陳耀祥曾承諾沒調查清楚前不會有決議，但現在許多立委都收到檢舉信，顯示陳透過核心幕僚備妥相關資料，要讓鏡電視案偷偷闖關。陳耀祥說，這個（指檢舉人）對本會業務不熟悉，因為所有相關案子都由業管單位整理。

洪孟楷馬上追問「所以現在業管單位有沒有安排4月或5月討論鏡電視的案子？」，陳耀祥則回說「目前排案都還沒有排，排案是我在排」，洪馬上反擊「所以你會確認什麼案子會在4月、5月討論，那你剛剛又推給業管單位？」陳耀祥急忙回應「不是，業管單位是整理資料，整理資料後在委員會以前會有會前會，要先讓委員討論。」

眼見抓到重點，洪孟楷直言「所以主委有很大的權限可以欽點，哪個案子在幾月排就可以幾月排？」陳耀祥表示「報告委員，我們基本上都遵守法定程序，這幾個案子處理時程都已經快超過了。」

洪孟楷確切提問「所以4月、5月有可能討論到鏡電視案？」陳耀祥才坦言「對，是有可能會討論，但討論到會不會做決定是另外一個事情」。

洪孟楷再問，行政調查報告什麼時候會出爐？是不是要在相關作業之前把報告給立院？陳耀祥說，調查報告需要經過內部討論，沒辦法確認什麼時間給。洪點出問題，強調現在重點是行政調查確定後，至少把書面回覆給交通委員會，才能排定鏡電視審查案，陳承諾「可以」。

洪孟楷也質疑，NCC訴願案多、加上單一個案已有九連敗，陳耀祥針對編列的訴訟與法律諮詢費有沒有概念？陳無法回應，由NCC主秘代替回答「法律費用是編列在各單位，而且也不是只有中天的案子」，洪孟楷隨即反問「我從頭到尾沒說中天啊，幹嘛對號入座？主秘認為跟中天打太多官司？」

洪孟楷說，NCC編列的訴訟與法律諮詢費總預算從2018年的150萬，到2023年已經變成1310萬，是成倍數成長。NCC主秘解釋，過去訴訟沒有請律師，所以訴訟費增加那很正常；洪孟楷嘆「代表NCC官司越來越多、越來越需要以訟止訟」，NCC主秘則說「沒有以訟止訟的問題，我們是被動要回應問題，我們是被告不是原告」。