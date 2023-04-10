Ozone為《不良執念清除師》演唱主題曲。（索尼音樂提供）

Ozone將於本周末在台北流行音樂中心開唱，正緊鑼密鼓排練的他們，演出前夕釋出新歌，為戲劇《不良執念清除師》演唱主題曲〈痛苦擁抱〉，其實該曲是他們出道後正式錄製的第1首歌曲，比〈O.A.O.〉還早進錄音室，當時團員還很青澀，就要首次嘗試情感豐富的抒情搖滾曲風，對他們來說是個大挑戰。

不過牽起這次《不良執念清除師》和Ozone的合作過程有點小曲折，因為當初《不良執念清除師》劇組在選擇主題曲演唱人的時間點，是在去年Ozone正式出道前，該劇是希望可以邀請更具全球知名度的歌手演唱，讓出道前的Ozone一度被打槍。

對於該曲詮釋，製作人剃刀蔣因此在配唱時讓團員們做了不少功課，子翔坦言：「第一次拿到這首歌時非常緊張，當時大家都有點挫折，因為副歌的音域太高了。」哲言也表示：「這首歌是我們所有歌曲裡偏難的，不僅是唱的方式比較複雜，情感的投入也很重要。」而文廷則是著重唱歌時的表情，有自信地說：「我唱的每個字都有做表情，錄音的時候老師也一邊指導我口氣的輕重，如果大家仔細聽會發現比起其它歌曲，我唱得特別細膩。」

歌曲中負責高音部分的佳辰和煥鈞，錄完音後都有不少收穫，佳辰說：「我第一次挑戰這種比較激昂、emo的唱腔，所以有一直找老師練習，最後因為有剃刀老師的幫忙，才能把這首歌圓滿完成，很感動。」煥鈞藉著歌曲嘗試到不同於以往的發聲方式，「剛開始錄音的時候一直唱不上去、破音，但也因為這樣讓我找到鼻腔共鳴跟哭腔怎麼用，這首歌讓我覺得哭腔滿酷的，可以嘗試一下。」