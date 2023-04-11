行政院去年提出一系列組織改造修法草案，因應氣候變遷、落實國家永續發展，立法院今三讀通過「行政院組織法」第3條修正草案，包含內政部、經濟部、交通部、行政院農業委員會、行政院環境保護署、行政院原子能委員會等機關之調整，其中，包含農委會將升格為農業部。

因應氣候變遷趨勢，組改修法將環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」；環境部成立後，現行「毒物及化學物質局」將改為「化學物質管理署」，環境檢驗所及環訓所整併為「國家環境研究院」。

農委會將升格為農業部，並將林務局整併退輔會榮民森林保育事業管理處全部業務，改制為「林業及自然保育署」。內政部方面，營建署業務調整拆分為「國土管理署」和「國家公園署」；國土規畫及都市發展等業務移入「國土管理署」，國家公園管理業務移入「國家公園署」，消防署由原機關改制。另外，配合兵役政策調整，不再設置役政署，業務納入內政部本部。

因應商業型態及輔導需求增加，經濟部將新設「商業發展署」，並將現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」。交通部為強化觀光局及中央氣象局政策規畫功能，調整改為「觀光署」、「中央氣象署」。

行政院原子能委員會現行為二級部會，改制為獨立機關「核能安全委員會」，並納入所屬「放射性物料管理局」業務，另外，「核能研究所」改制為行政法人「國家原子能科技研究院」，以強化研究量能，提供核能安全委員會專業性的技術支援。