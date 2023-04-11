Banxa加密幣支付公司法務長Richard Mico表示，市場目前預期經濟成長放緩將使聯準會在今年可能轉向進行貨幣寬鬆，因此料將有許多流動性將再度注入市場，迄今比特幣已成為2023年表現最優的資產。
比特幣再度漲破3萬美元大關
鑒於歐美銀行危機已逐漸消散，加上投資者對於聯準會近期將停止升息或甚至降息的預期又再度升高，在市場投機氣氛趨濃下，帶動比特幣周二盤中強漲6.75％到30,237美元，為去年6月10日以來首度漲破3萬美元大關。
鑒於歐美銀行危機已逐漸消散，加上投資者對於聯準會近期將停止升息或甚至降息的預期又再度升高，在市場投機氣氛趨濃下，帶動比特幣周二盤中強漲6.75％到30,237美元，為去年6月10日以來首度漲破3萬美元大關。
Banxa加密幣支付公司法務長Richard Mico表示，市場目前預期經濟成長放緩將使聯準會在今年可能轉向進行貨幣寬鬆，因此料將有許多流動性將再度注入市場，迄今比特幣已成為2023年表現最優的資產。
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