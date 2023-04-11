鑒於歐美銀行危機已逐漸消散，加上投資者對於聯準會近期將停止升息或甚至降息的預期又再度升高，在市場投機氣氛趨濃下，帶動比特幣周二盤中強漲6.75％到30,237美元，為去年6月10日以來首度漲破3萬美元大關。