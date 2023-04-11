Banxa加密幣支付公司法務長Richard Mico表示，市場目前預期經濟成長放緩將使聯準會在今年可能轉向進行貨幣寬鬆，因此料將有許多流動性將再度注入市場，迄今比特幣已成為2023年表現最優的資產。

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