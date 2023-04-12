10年前擔任補習班老師的彭男分別與2名國中女學生交往，並與之發生性關係，2名女學生懷孕後，被要求墮胎，其中一人還流產2次，最高法院駁回彭的上訴，將他依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判刑4年6月，全案定讞。

彭男從2010年在補習班任職擔任數學科老師，因而結識該補習班的一名女學生，2013年他與少女發生多次性行為，導致對方懷孕並於同年11月23日持其姊之健保卡至診所實施人工流產。

另彭男在2015年又與另一名國中女生交往，且在其新北市新莊區住處內，與她性交行為導致她因而懷孕，她拿彭的妹妹之健保卡，冒用其名義至診所實施藥物人工流產，後來彭又跟少女性交行為再次導致她懷孕，她又以藥物人工流產。

一審及二審考量彭男明知2名少女的實際年齡，且其均因年幼而思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，卻未能克制己身性慾而與2少女分別為性交行為，並造成各懷孕1次、2次，且2名少女都前往婦產科診所進行人工流產，人格及身體發展產生巨大之不良影響。

合議庭考量彭男犯後不斷矯飾犯行，毫無悔意，應予以嚴加非難，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑1年6月，並定其應執行有期徒刑4年6月。彭不服提上訴，最高法院駁回確定。