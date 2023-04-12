基隆市長謝國樑接任後第一次市政會議，便提出了基隆市應升格直轄市的想法。基隆市政府12日表示，已獲國民黨不分區立委李德維承諾，協助基隆市府與內政部聯繫，預計將於5月份在李德維陪同下拜會部長林右昌，就基隆市升格議題交換意見。

基隆市政府發言人余治明表示，市府今年1月進行民調，有55％的基隆市民支持基隆市升格為直轄市。基隆市政府希望加速升格直轄市的進度，替基隆市民爭取同等直轄市民的福利與待遇。

余治明指出，北北基桃首都圈，僅有基隆市不是直轄市，相較其他直轄市民，基隆市民的各項條件、待遇及福利都不夠完善，並且讓基隆市面臨衛星化、邊緣化的困境及風險。他說，升格議題迫在眉睫，這個議題不該被擱置。

余治明說，基隆市政府商請立法院內政委員會立法委員李德維做為聯繫窗口，將與內政部長林右昌聯繫，5月份將在李德維陪同下赴內政部拜會，將針對基隆升格直轄市議題，展開密切交通，希望能夠為基隆36萬市民爭取最大福利及福祉。

依內政部資料顯示，全台老年人口比例逐年增加，以基隆而言，每5人就有1名老人，高齡化比例已是全台排名第六。但在這樣的情況下，包括社會福利、預算等與市民生活相關的待遇，與鄰近的台北市、新北市相較都不夠完善，這種「相對的剥削感」，曾任基隆市長的林右昌一定感同身受。

余治明強調，林右昌在基隆市長任內，也曾經表示基隆不該被「衛星化」，在這樣的前提下，希望能與林右昌合作，共同為基隆市民爭取直轄市民同等的福利。至於如何升格，將在後續拜會過程中進一步討論。