何淑萍18日上午獨立赴國民黨基市黨部參與立委初選。（何淑萍服務處提供／張志康基隆傳真）

林沛祥18日下午在助理陪同下，赴國民基市黨部登記參與立委初選。（張志康攝）

國民黨立委初選，自4月17日到19日辦理初選登記，國民黨籍資深基隆市議員何淑萍及基隆市議員林沛祥分別在18日上午及下午赴國民黨基隆市黨部，進行國民黨立委初選登記。國民黨基市黨部表示，將在26日舉行協調會，預計5月20日前初選結果出爐。

國民黨基隆市黨部表示，這次的立委初選登記領表自17日到19日，目前僅有何淑萍及林沛祥兩人完成登記領表，預計將於4月26日舉行立委初選協調會，若協調不成，則將於4月27日到5月19日進行初選。至於初選方式，是採取全民調或民調與黨員投票，則由參選人協調決定。最終將在5月20日前，完成這次的立委初選。

何淑萍強調，基隆的未來發展需要一位專業的立委來協助推動，無論是在通勤族的交通需求、基隆捷運建設期程落實以及婦幼長者照護、觀光旅遊推展等各方面，都需要立委幫忙向中央爭取更多經費挹注，今天完成初選登記爭取出線就是希望贏回立委席次，擴大服務基隆市民。

林沛祥表示，他將全力以赴為基隆市民向中央政府爭取建設經費和社會福利，促進都市的發展和進步。林沛祥表示，未來將會聚焦於產業創新、通勤交通、港口再生等重要議題，透過協調各方面資源，為基隆市民創造更加優質的交通、舒適的生活環境。

相較其他縣市為爭取立委提名激烈競爭，何淑萍說，她政以來都是秉持正面積極的原則，從不會去打負面選戰。她認為，接下來將與黨內同志來一場君子之爭，推出最優秀人才來為基隆市民服務，就算最後結果並不是自己出線，也會全力支持獲得提名的人選，團結合作迎向立委選戰。問到林沛祥，若對手民調勝出，他會支持嗎？他隨即斬釘截鐵地表示：「支持！」