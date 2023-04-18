主普壇一樓也進行改建，更名為「鷄籠中元文化館」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市區通往中正公園主普壇的知名新地標「基隆塔」即將完工，基隆市文化局17日表示，配合基隆塔完工，原主普壇也將美化，包含1樓「鷄籠中元文化館」的常設展也會改版，全新的主普壇將預計於6月呈現。

基隆塔為基隆市前市長林右昌任內在義二路、正義路口，原市警局第二分局舊址所興建，通往主普壇後方廣場，外形酷似大型吊車，不僅是新地標，也成為民眾前往中正公園遊覽的捷徑。

文化局表示，主普壇是基隆市重要地標，也是每年中元祭慶典主普地點。主普壇於1951年完工，已有50年歷史。由於其面向基隆港，又在山上，常年受海風吹拂，基隆又多雨，因此牆面多生黑垢或剝落，而讓民眾或遊客觀感不佳。

因此，配合基隆塔完工，文化局便發包主普壇美化工程，重新粉刷牆面，拆除雜物、修補地坪，預計6月完工，希望讓主普壇外觀煥然一新。

文化局說，主普壇1樓原設「中元文祭祀文物館」，配合美化工程，除了拆除部分木造隔間，讓空間更開闊，原本像寺廟環境，也改成比較明亮的色調，改稱為「鷄籠中元文化館」。

文化局強調，中元文化館常設展已準備就緒，過去展覽以祭祀、科儀角度切入，展出相關文物為主，改版後的新館切入角度，也會介紹祭祀和科館，但會加上中元祭文化內涵，比如介紹水燈頭製作、北管文化等。希望透過常設展出內容，讓參觀民眾知道中元祭的緣起，也對相關儀式能有更進一步的了解。